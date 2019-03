Mısırlı yazar El Asvani hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı

Mısır’da askeri savcılar, kitapları en çok satanlar listesine giren yazar Ala el Asvani hakkında cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetler ve yargı mensuplarına hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Fotoğraf: Guardian

BBC’deki habere göre ABD’de yaşayan Mısırlı yazar, dava dosyasındaki suçlamalarda son romanı ‘The Republic, As If’ ve Deutsche Welle’nin Arapçası’nda yazdığı köşe yazılarına gönderme yapıldığını söyledi.

61 yaşındaki yazar, “Bu, ifade özgürlüğünü garanti altına alan Mısır Anayasası’nın ihlalidir” diyerek ülkesinin tutumunu kınadı.

Ala el Asvani’nin 2002’de yazdığı, dönemin devlet başkanı Hüsnü Mübarek yönetimindeki ülkede yolsuzluk ve sosyolojik sorunlara parmak bastığı ‘Yakubyan Apartmanı’ 35 dile çevrildi ve milyonlarca sattı.

Geçen yıl piyasaya sürülen ancak Mısır’da yasaklı olan The Republic, As If‘te ise 2011’de Mübarek’in istifasına yol açan protesto gösterileri sırasında yaşananları anlatıyor.