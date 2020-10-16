Mısırlı terzi, engelli insanlar için bir giyim markası yarattı

43 yaşındaki Mısırlı terzi Aşgan el Abhar, tekerlekli sandalye kullanan arkadaşı hareket kabiliyetini kısıtlamayan bir elbise giyme isteğinden yola çıkıp engelli insanlar için bir giyim markası yarattı.

Fotoğraf: Reuters

El Abhar, bu yılın başlarında, Mısır’da türünün ilk örneği olduğunu söylediği, ‘Metfasal Leek’ adlı giyim markasının tasarımlarına başladı.

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Mısırlı tasarımcı, giysileri test etmek için gönüllü insanlar kullanıyor ve markanın ticari lansmanı öncesinde onlara ücretsiz numuneler veriyor.

Kıyafet denemelerine katılan, ellerini ve parmaklarını kullanmasını zorlaştıran bir engele sahip Ziyad Hamdi, eskiden, özellikle düğmeleri iliklerken ve kemerini takarken, kıyafetlerini giymekte çok zorlandığını fakat Abhar’ın özel olarak tasarladığı, düğmeler yerine ‘cırt cıtrlı tutturuculara sahip’ kıyafetlerle çok rahat ettiğini söyledi.

Başka bir gönüllü Hanan Fuad ise, “Bu bize herkes gibi olduğumuzu hissettiriyor” dedi.

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Abhar, girişimin, engelli insanlar hakkındaki görüşlerin değişmesine yardımcı olacağına ve halkı ‘onları hayır kurumlarıyla ilişkilendirmeyi bırakmaya’ ikna edeceğine inanıyor.