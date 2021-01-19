Mısırlı kadın ‘ahlaksız’ kekler pişirdiği gerekçesiyle tutuklandı

Mısır’da bir kadın üzerinde penis ve iç çamaşırı gibi süslemeler olan mini kekler hazırladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraflar: Twitter

Yerel medyada çıkan habere göre başkent Kahire’de özel bir spor kulübündeki doğum günü kutlamasında yenen kekler ve partinin görüntüleri internete düştü.

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Üst düzey dini yetkililer bu tür pastaların yenmesinin İslam’a aykırı olduğunu ifade ederken tutuklanan kadın, kekleri hazırladığını kabul etmedi.

İsmi açıklanmayan kadın 2 bin 400 lira kefalet karşılığı serbest bırakılırken, partiye katılan diğer kadınların araştırıldığı bildirildi.