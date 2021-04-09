Mısır’ın ‘kayıp altın şehir’i bulundu

Mısır’ın kumları arasında kaybolmuş 3 bin yıllık antik bir şehir keşfedildi. Uzmanlara göre bu, Tutankhamun’un mezarından bu yana en önemli arkeolojik buluntu.

Fotoğraf: Reuters

Mısır’ın güneyinde Luksor kenti yakınlarındaki keşfi ünlü Mısırbilimci Zahi Havas duyurdu.Havas, arkeolojik keşfin, Mısır’da ‘bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük antik kent’ Aten olduğunu söyledi.

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Fotoğraf Havas / Facebook

Şehir, Mısır’ın en güçlü firavunlarından M.Ö. 1391’den 1353’e kadar hüküm sürmüş III. Amenhotep’in saltanatına tarihleniyor. Antik kentin, daha sonra firavunlar Ay ve Tutankhamun tarafından kullanıldığı da kaydedildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi Mısırbilim profesörü Betsy Brian, ‘imparatorluğun en zengin olduğu dönemdeki şehrin eski Mısırlıların yaşamına dair bir perspektif sağlayacağını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kazıda mücevherler, renkli seramikler, gübre böceği muskaları ve Üçüncü Amenhotep’un mühürlerini taşıyan çamur tuğlalar gibi çok sayıda değerli arkeolojik buluntunun yanısıra bir fırın, idari bölge ve yerleşim bölgesi dahil olmak üzere birkaç alan ve mahalle de ortaya çıkarıldı.

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Dr. Havas buluntulara ilişkin, “Ortaya çıkardıkları şey, iyi korunmuş durumda, neredeyse tamamlanmış duvarlara ve günlük hayattan aletlerle dolu odalara sahip büyük bir şehrin alanı” dedi.