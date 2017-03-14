Mısır’ın devrik lideri Mübarek için tahliye kararı

Mısır’da 2011’deki halk isyanıyla devrilen Hüsnü Mübarek’in tahliyesine karar verildi.

25 Ocak 2011’de Tahrir Meydanı’nda başlayan gösteriler Mübarek’in 30 yıllık iktidarının sonunu getirmiş, devrim sonrası tutuklanan Mübarek gösteriler sırasında hayatını kaybeden 800 kişinin ölüm emrini vermekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı temyize götüren Mübarek, Mısır’da 3 Temmuz darbesinin ardından göreve gelen Abdülfettah es Sisi yönetimi tarafından aklanmıştı.

Hüsnü Mübarek’in aklanmasına itiraz eden savcılık, kararın iptal edilerek Mübarek’in yeniden yargılanması için yüksek mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme ise 2011 yılındaki protestolar sırasında yüzlerce göstericinin ölümünden sorumlu tutulan Mübarek’in suçsuz olduğuna hükmederek beraat kararı vermişti.

Reuters’in haberine göre üç yıl hapis cezasını doldurması ve hakkında açılan diğer davalardan beraat etmesinden dolayı Mübarek’in tahliyesi kararlaştırıldı.

Devrik liderin bu hafta içinde serbest kalması bekleniyor.