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Yaramazlara biraz batar!

Mısır’ın ‘çalıntı’ dediği Tutankamon büstü 4.75 milyon sterline satıldı

Mısır’ın, ‘çalıntı’ olduğunu iddia ederek satılmamasını ve iade edilmesini talep ettiği Firavun Tutankamon büstü, Christie’s Müzayeden Evi’nin dün düzenlediği açık artırmada 4.75 milyon sterline (33.5 milyon lira) satıldı.

3 bin yılı aşkın geçmişi olan, 28 santimetre boyundaki büstü kimin satın aldığı açıklanmadı. Müzayede evi yetkilileri, büstün öngörülen bir fiyata alıcı bulduğunu söyledi.

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Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmanın yapıldığı müzayede evinin kapısında protesto vardı. 20’ye yakın kişi, “Mısır’ın tarihi satılık değildir” yazılı pankartla büstün satılmasını protesto etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, büstün 1970’lerde Karnak Tapınağı’ndan çalındığını iddia ederek satılmamasını ve iadesini istemişti. Christie’s ise “Bu büst bir soruşturmanın parçası değil, hiçbir zaman da olmadı” diyerek bu talebi reddetmişti.

3 bin yılı aşkın süre önce, 19 yaşında hayatını kaybeden Tutankamon’un mezarı 1922’de bulunmuştu.

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