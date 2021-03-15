Mısır’dan ‘normalleşme’ açıklaması: Hedeflerimizle uyumlu olmalı

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Ankara’nın adımlarının Mısır’ın prensip ve hedefleri ile uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Şükrü, Kahire ve Ankara arasında yıllar süren gerilim sonrasında temas kurulduğunu doğrularken iki ülke arasındaki diyaloğun sınırlı olduğu sinyalini verdi.

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Mısır’da ülkenin seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Mohammed Mursi’nin 2013 yılında ülkede yaşanan protestoların ardından ordu tarafından devrilmesinden beri iki ülke arasındaki ilişkiler fiilen durdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta diplomatik temasın tekrar kurulduğunu söylemişti.

Basın toplantısında konuşan Şükrü, “Diplomatik ilişkilerin dışında bir iletişim yok. Türkiye’nin adımları Mısır’ın prensip ve hedefleri ile uyumlu olursa iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için zemin hazırlanmış olur” dedi.

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‘İşbirliği sürecimiz devam ediyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma günü Mısır ile temaslar hakkında şöyle konuşmuştu: “Mısır’la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor… Bunu en üst düzeyde değil de bunun bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır’la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim.”

Mısır istihbarat kaynakları, Türkiye’nin iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere bir toplantı teklifinde bulunduğunu cuma günü ifade etmişti söyledi.