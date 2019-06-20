Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mısır’dan ‘Mursi öldürülmüştür’ diyen Erdoğan’a: Sorumsuz

Mısır yönetimi, eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin öldürüldüğünü öne süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘sorumsuzluk‘la suçladı.

Erdoğan “Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız” demişti.

Reklam

Mısır’daki Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketinin siyasi uzantısı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin adayı olarak 2012’de ilk kez seçilen Mursi, 3 Temmuz 2013’de Mısır ordusunun askeri darbesiyle devrilip hapsedilmişti.

Erdoğan, 23 Haziran’ı ‘Mısır seçimlerine’ dönüştürdü: Sisi mi Binali mi?

Mursi defnedildi

Eski Mısır cumhurbaşkanı Mursi ‘mahkeme salonunda’ hayatını kaybetti

SON HABERLER

Uğur Dündar: Tartışmaya hazırlanırken iki tarafla da görüşülür

Geçtiğimiz pazar günkü 23 Haziran seçiminin iki adayından Ekrem İmamoğlu ile ‘önceden görüştüğü’ ve ‘soruları verdiği’ iddiasıyla AKP yanlısı medyada başlatılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bugünkü Sancaktepe konuşmasıyla katıldığı tartışmaya, daha önce moderatörlüğü reddeden kıdemli televizyoncu Uğur Dündar da katıldı. Dündar, tartışma öncesi iki taraf ile bir araya gelmenin ‘doğal’ olduğunu vurgulayarak, 2002’deki Erdoğan-Baykal tartışmasından örnekler verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...