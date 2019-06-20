Mısır’dan ‘Mursi öldürülmüştür’ diyen Erdoğan’a: Sorumsuz

Mısır yönetimi, eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin öldürüldüğünü öne süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘sorumsuzluk‘la suçladı.
Erdoğan “Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız” demişti.
Mısır’daki Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketinin siyasi uzantısı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin adayı olarak 2012’de ilk kez seçilen Mursi, 3 Temmuz 2013’de Mısır ordusunun askeri darbesiyle devrilip hapsedilmişti.