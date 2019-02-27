Mısır’daki tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi: Ulaştırma bakanı istifa etti

Mısır’ın başkenti Kahire’deki tren istasyonunda bugün meydana gelen kazada, en az 25 kişinin hayatını kaybetmesi ve 50 kişinin de yaralanmasının ardından Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

Mısır demir yolları olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını bildirirken Ulaştırma Bakanlığı, çarpma sonucu trenin dizel tankının patlaması nedeniyle yangının çıktığını duyurdu.

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أول فيديو للحظة وقوع حادث محطة مصر

ربنا يرحم اللي ماتوا ويصبر اللي عايشين pic.twitter.com/M7YADIWfp0 — ج . م . ع (@Gomhorya_m) February 27, 2019

Reuters’e konuşan görgü tanığı Mina Gali ise çarpışma sonrası insanların kaçışmaya başladığını ancak aniden patlama olduğunu söyledi. Gali, “Yerde yatan yanmış en az dokuz ceset gördüm” dedi.



مشاهد أولية للحريق الهائل الذي نشب في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة والذي أدى لعدد من القتلى والجرحى#مصر#القاهرة pic.twitter.com/ImMqbzzhNr Reklam February 27, 2019

Görüntülerdeyse trenin şiddetli bir şekilde perona çarpması sonucu yangının çıktığı fark ediliyor.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouli, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

AFP’nin haberine göreyse kaza nedeniyle istifasını sunan ulaştırma bakanı Hişam Arafat’ın istifası başbakan Madbouli tarafından kabul edildi.

Ölü sayısının artması bekleniyor.