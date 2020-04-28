Mısır’da üç ay olağanüstü hal ilan edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, bu geceden başlamak üzere ülkenin tamamında üç aylık olağanüstü hal ilan etti. Karara gerekçe olarak ülkenin sağlık ve güvenlik alanında içinde bulunduğu tehlikeli durum gösterildi.

Fotoğraf: Reuters

Olağanüstü hal kapsamında silahlı kuvvetler ile emniyet teşkilatı, ‘terör‘ tehdidiyle mücadele, ülkede güvenliğin sağlanması, kamu ve özel mülkün korunması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla görevlendirildi.

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Ayrıca başbakanın, 162 sayılı olağanüstü hal kanununca cumhurbaşkanına verilen yetkilerle donatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığınca alınan kararlara uymayanların hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.