Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mısır’da turist otobüsüne saldırı: En az 16 yaralı

Mısır’ın Giza kentindeki piramitlerin yakınındaki turist otobüsünü hedef alan saldırıda en az 16 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Independent

Otobüs piramitlerin yakınındaki Büyük Mısır Müzesi’nin önünden geçerken meydana gelen patlamada yaralanan turistlerin çoğunun yabancı olduğu açıklandı. Bir güvenlik görevlisi, turistlerin bir kısmının Güney Afrikalı olduğunu söyledi.

Reklam

Patlayıcının müzenin dışındaki tel örgülere yakın bir noktaya konulduğunu belirten yetkililer, yaralıların çoğunun ağır yaralı olmadığını, kaldırıldıkları hastanede müdahale edildiğini vurguladı.

Görgü şahidi Muhammed el Mandu ise “Trafikte otomobilimde otururken çok yüksek bir ses duydum. Sonra herkes araçlarından inip yardıma koştu” dedi.

Bu, son altı ay içinde, ekonomisinde turizmin önemli yer tuttuğu Mısır’da turistleri hedef alan ikinci saldırı. Geçen yıl aralık ayında otobüslerinin yakınında bomba patlaması sonucunda üç Vietnamlı turist hayatını kaybetmişti.

Reklam

SON HABERLER

Edebiyatın ‘korku salan’ beş kadını

Kadınların edebiyat sahnesindeki varlığı erkeklerden daha geç ve daha güç ortaya çıkmış olsa da arayı çok kısa bir sürede kapattılar. Başta kadınların aşk, evlilik, ev hayatı, romantizm, çocuklar gibi “kadına dair” konularda yazması hoş karşılansa da kadınların diğer türlerde de varlıklarını göstermeleri uzun sürmedi. Kadınların varlıklarıyla şenlendirdikleri, türün en iyi örneklerini ortaya koydukları bir diğer alan da polisiye ve gerilim. İşte polisiye ve gerilim türünde müthiş eserler ortaya koymuş, okurlara korku salan, onları iliklerine dek titreten kadın yazarlar:

TRT çalışanları ‘sürgün’ü protesto etti

TRT çalışanları, geçen hafta açıklanan ‘istihdam fazlası personel (İFP)’ adı altındaki 169 kişilik ‘sürgün’ listesini protesto etti. İstanbul Radyo binası önünde dün bir basın açıklaması yapan çalışanlar, “TRT halkındır halkın kalacak, Reddediyoruz, Özerk TRT, Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atarak bina içindeki arkadaşlarını dışarıya davet etti.

AKP’li avukat: Hiçbir kanun örf ve adetlerin üstünde değildir

AKP’li avukat Arzu Aydın, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun alt komisyon toplantısında yaptığı konuşmada “Hiçbir kanun toplumsal değerlerin üzerine geçmez. Bir topluluğu millet yapan üzerindeki kıyafetlerdir, geleneğidir, göreneğidir, örfü, adetidir” ifadelerini kullandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...