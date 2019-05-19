Mısır’da turist otobüsüne saldırı: En az 16 yaralı

Mısır’ın Giza kentindeki piramitlerin yakınındaki turist otobüsünü hedef alan saldırıda en az 16 kişi yaralandı.
Otobüs piramitlerin yakınındaki Büyük Mısır Müzesi’nin önünden geçerken meydana gelen patlamada yaralanan turistlerin çoğunun yabancı olduğu açıklandı. Bir güvenlik görevlisi, turistlerin bir kısmının Güney Afrikalı olduğunu söyledi.
Patlayıcının müzenin dışındaki tel örgülere yakın bir noktaya konulduğunu belirten yetkililer, yaralıların çoğunun ağır yaralı olmadığını, kaldırıldıkları hastanede müdahale edildiğini vurguladı.
Görgü şahidi Muhammed el Mandu ise “Trafikte otomobilimde otururken çok yüksek bir ses duydum. Sonra herkes araçlarından inip yardıma koştu” dedi.
Bu, son altı ay içinde, ekonomisinde turizmin önemli yer tuttuğu Mısır’da turistleri hedef alan ikinci saldırı. Geçen yıl aralık ayında otobüslerinin yakınında bomba patlaması sonucunda üç Vietnamlı turist hayatını kaybetmişti.