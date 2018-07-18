Mısır’da tedavi gören Aref Ghafouri: Kör ve ender rastlanan bir kobra yılanıydı

Mısır’da tedavisi devam eden illüzyonist Aref Ghafouri, bir gözü kör, hasta ve yaralı, ender rastlanan bir kobra yılanı tarafından ısırıldığını söyledi.

‘Yetenek Sizsiniz’ programıyla tanınan Ghafouri, bir süredir Antalya’daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Gösterisi için hazırlık yapan Ghafouri’yi kobra cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırmıştı. Kobra yılanı panzehirinin Türkiye’de olmadığı söylenmiş, bürokratik engellerin aşılmasından ardından dünyada sadece Mısır ve Fransa’da bulunan panzehirin alınması için Ghafouri, Mısır’a götürülmüştü.

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AA’ya konuşan Ghafouri, Mısır’ın başkenti Kahire’deki Kasr en-Nil Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Kobra yılanının bir Suriyeli tarafından kendisine verildiğini, bir gözünün kör, hasta ve yaralı ender rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını anlattı.

Ghafouri, yaşananları şöyle anlattı: “Yılan çok hareketsiz duruyordu. Öldüğünü zannettim. Bakımı için kafesinden çıkardım ve yıkadım. Kafesine geri koyduğum sırada sağ kolumdan ısırdı.”

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Isırıldıktan sonra zehri ağzıyla çıkarmaya çalıştığını belirten illüzyonist, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonraysa vücudunun uyuşmaya başladığını söyledi.

Ayak ve elinde his kaybı var

Kendisini ısıran yılanın Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’da, doğada yaşadığını söyleyen Ghafouri, “Fransa ve Suudi Arabistan’da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehiri dünyada sadece Mısır’da var. Mısır’da da çok az bulunuyor. Sağlık bakanlığının emriyle her hasta için dört tüp alabiliyorlar. 24 tüp toplamak için şu an panzehir yapılıyor” dedi.

Halen daha vücudunun bazı bölgelerini hissetmediğini belirten Ghafouri, “Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var” diye konuştu.

Mısır’a götürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dışişleri ile sağlık bakanlıklarının kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Ghafouri, yetkililere teşekkür etti.