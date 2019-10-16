Mısır’da ‘son yılların en önemli keşfi’: 20 antik mezar bulundu

Mısır’ın Luxor kentinde, arkeologlar çok iyi korunmuş durumda ve üzerine işlenmiş motiflerin hala canlı renklerini koruduğu 20 tabut bulundu. Keşif, son yıllardaki ‘en büyük ve en önemli bulgu’ kabul ediliyor.

Fotoğraflar: Mısır Eski Eserler Bakanlığı

Eski Eserler Bakanlığı, tabutlar için “Antik Mısırlılar nasıl bıraktıysa öyle görünüyorlar” yorumunu yaptı.

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Buluntuların Milattan Önce 1994 ile 332 yıllarımda süregelen Orta ve Yeni Krallık ile Geç Dönem’e ait olduğu belirtildi.

BBC’nin haberine göre, bölgede, ’18’inci Hanedan döneminden birçok çanak çömlekle birlikte depolama için ev eşyaları ve cenaze mobilyalarının temizlenmesi’ de yer aldı.

Bakanlık, ayrıntılı bilgilerin cumartesi günü düzenlenecek konferansta açıklanacağını bildirdi.