Mısır’da Sisi’ye karşı protestolarda iki Türk tutuklandı

Mısır’da Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ve generallerin yolsuzlukla suçlanmasının ardından başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’nda başlayan protesto gösterilerinde ikisi Türk, altı yabancı tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’in haberine göre, geçen cuma günü yakalanarak tutuklanan yabancılar arasında iki Türk, iki Ürdün, bir Filistin ve bir de Hollanda vatandaşı olduğunu açıklandı. Yabancılar ‘casuslukla’ suçlanıyor.

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Tutuklanan Türklerin kimlikleri 46 yaşındaki Berat Bertan Odgan ve 22 yaşındaki Abdullah Kaymak olarak açıklanırken, Odgan’ın güvenlik güçlerinin ve Mısırlıların fotoğraflarını çektiği, eylemcilerin de aralarında bulunduğu kişilerle konuştuğu sırada; Kaymak’ın ise yine meydanda protestocuların toplandığı sırada fotoğraf çekerken tutuklandığı ifade edildi.

Abdullah Kaymak’ın sosyal medyadaki protesto çağrılarını takip ettiği ve Mısır’a bizzat eyleme tanık olmak için geldiği de öne sürüldü.

Mısır ordusu için yaptığı inşaat projeleriyle zenginleşip daha sonra İspanya’ya yerleştiği belirtilen Muhammed Ali isimli şahıs 2 Eylül’den itibaren videolar paylaşarak, Sisi ve generalleri, kamu kaynaklarını usulsüz kullanmakla suçlamıştı.

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Paylaşılan videoların etkisiyle Sisi’ye karşı protesto gösterileri başlamış cuma gününden bu yana 300’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.