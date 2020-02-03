Mısır’da, kadın sünneti uygulanan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Mısır’da, kadın sünneti uygulanırken hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğunun annesi, babası, teyzesi ve işlemi yapan doktor tutuklandı.

Mısır’da, kadın sünneti uygulamasına son verilmesi için kampanya yürüten insan hakları savunucularından biri. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Tıbbi olmayan nedenlerle üreme organlarının kısmen ya da tamamen çıkarılması anlamına gelen kadın sünneti ya da kadın genital mutilasyonu uygulanan Nida Abdül Maksut’un amcasının durumu polise bildirdiği açıklandı.

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Asyut ilindeki bir klinikte yapılan işlem sonrasında Maksut’un şiddetli kanama ve bir dizi başka komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetmesi insan hakları ve kadın hakları savunucuları başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin tepkisini çekti.

Polisten yapılan açıklamada, kadın sünnetinin 2008 yılında ülkede yasaklandığı anımsatılarak klinik hakkında da işlem yapılacağı vurgulandı..

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre Mısır’da, 15 ila 49 yaş grubundaki kız çocuğu ve kadınların yüzde 87’sine sünnet uygulandı.

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Uluslararası çok sayıda kurumun insan hakkı ihlali olarak nitelediği işlem ağırlıklı olarak Asya, Afrika’daki ülkelerde uygulanıyor. ‘Dini inanç’, ‘hijyen konusundaki yanlış bilgiler’, ‘bakireliğin korunması’ gibi ‘nedenler’ gerekçe gösteriliyor.