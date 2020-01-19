Mısır’da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, “Mısır’da 14 Ocak’ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı.” dedi.

Anadolu Ajansı Kahire ofisine 14 Ocak’ta baskın düzenleyen Mısır polisi, biri Türk vatandaşı, dört çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüş, ofise giren polis ekipleri güvenlik kameralarını kapatıp internet bağlantısını kesmişti.

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Bir sonraki gün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmasını da engellemişti.

Kazancı, Mısır polisinin yürüttüğü soruşturmayla ilgili daha fazla bilgi vermedi.