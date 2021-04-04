Mısır’da ‘Firavunların Altın Geçidi’: 18 firavun, dört kraliçe mumyası ‘taşındı’

Mısır’ın başkenti Kahire önceki gece ‘Firavunların Altın Geçidi’ne ev sahipliği yaptı. 18 Mısır firavunu ve dört Mısır kraliçesini mumyası, özel araçlarda, Kahire’deki Mısır Müzesi’nden Giza’daki yeni mekanları Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne taşındı.

Fotoğraf ve video: Reuters

‘Firavunların Altın Geçidi’ denen devlet töreni, 90 dakika boyunca 400 TV kanalından dünyaya canlı yayınlandı.

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Bir zamanlar Mısır’ı yönettiği için ‘devlet başkanlarına yaraşır bir törenle’ 7 kilometre mesafedeki yerlerine götürülen 22 firavun ve kraliçe mumyasını izlemek için halk sokaklara döküldü.

İki ay boyunca bu törene hazırlanan mumyaları tırlara taşıyacak 200 kişi mumyaları zarar vermeden ve sarsmadan taşıyabilmek için özel eğitimden geçti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi tarafından karşılanan mumyalar arasında Antik Mısır Firavunu 44. Sekenenre Taa, I. Seti, II. Ramses, V. Ramses, IX. Ramses, VI Ramses, Sekenenre, III. Tutmes, Hatşepsut, Meritamur ve Ahmose Nefertari de vardı.