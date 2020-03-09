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Yaramazlara biraz batar!

Mısır’da ‘corona’ kaynaklı ilk ölüm

Mısır’da, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşı yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Egypt Today

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 60 yaşındaki bir Alman vatandaşının bir hafta önce Mısır’ın güneyindeki El-Uksur kentine geldiği, cuma günü ise doğudaki Hurgada kentine geçtiği belirtildi.

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Alman vatandaşının Hurgada’ya gelmesinin ardından kendisinde hastalık belirtileri görüldüğü ve hastaneye kaldırıldığı, yapılan tetkiklerin pozitif çıktığı kaydedildi.

Söz konusu kişinin solunum yetmezliği çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı, sonrasında durumunun kötüleştiği, bugün ise öldüğü aktarıldı. Bunun söz konusu virüsün yol açtığı ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu bildirildi.

Mısır’da son olarak Covid-19 vaka sayısı 37 olarak açıklanmıştı.

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