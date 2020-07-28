Mısır’da beş kadına TikTok videoları gerekçe gösterilerek ikişer yıl hapis cezası verildi

Mısır’da beş kadın, TikTok’ta paylaştıkları videolar gerekçe gösterilerek ‘genel ahlaka aykırı suçlar’ kapsamında hüküm giydi ve ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

TikTok (video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlayan sosyal medya uygulaması) paylaşımları sonrasında hakim karşısına çıkan kadınlara ayrıca 300’er bin Mısır lirası (129 bin 619 lira) para cezası verildi. Beş kadının da temyize başvurabileceği belirtildi.

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Ceza alan beş kadından 1.3 milyon takipçisi olan Hanin Hüsam, nisan ayında, kendisiyle çalışan genç kadınların para kazanabileceğine dair üç dakikalık bir paylaşım yaptıktan sonra tutuklanmıştı. 2 milyon takipçisi bulunan Muvada el Adham da hiciv içeren paylaşımları sonrasında mayıs ayında cezaevine konulmuştu.

Avukatları Ahmet Hamza el Bahkiri, genç kadınların genel ahlaka aykırı suçlar kapsamında farklı suçlardan hüküm giydiğini, hepsinin paylaşımlarının ‘uygunsuz’ bulunduğunu söyleldi.

Mısır’da, geçen ay, dansçı Sema el Masri, TikTok’ta dans ettiği görüntüleri içeren video paylaştıktan sonra üç yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.