Mısır’da anayasa değişikliklerine referandumda onay: Sisi 2030’a kadar görevde kalabilecek

Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasa değişiklikleri referandumda onaylandı.

Fotoğraf: Reuters

Seçim komisyonu, üç gün süren referanduma katılım oranının yüzde 44.33 olduğunu, katılanların yüzde 88.83’ünün değişiklikleri onayladığını açıkladı. Referanduma katılanların yüzde 11.17’si hayır oyu kullandı.

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Seçim Komisyonu Başkanı Lasheen Ibrahim, devlet televizyonunda sonucu açıkladıktan sonra “Bu (değişiklikler) şu andan itibaren anayasa olarak yürürlükte” dedi ve 23.4 milyondan fazla seçmenin referandumdaki değişiklikleri onayladığını söyledi.

Sisi’nin şu anki görev süresini dört yıldan altı yıla çıkaran değişiklikler, 2024’te üçüncü defa seçime girmesine ve bir veya daha fazla sayıda başkan yardımcısı atamasına imkan tanıyacak.

Anayasa değişlikleri ayrıca cumhurbaşkanına adaylar arasından mahkeme başkanı ve savcı atama yetkisi ve Mısır’ın güçlü ordusuna ‘anayasa ve demokrasi’yi koruma görevi veriyor.