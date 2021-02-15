Mısır’da 5 bin yıllık bira fabrikası gün ışığına çıkarıldı: Dünyanın en eskisi olduğu tahmin ediliyor

Mısır’da, geçmişi günümüzden 5 bin yıl öncesine dayanan bira fakrikası bulundu. ABD’li ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekibin gün ışığına çıkardığı yapının dünyanın en eski bira fabrikası olduğu belirtildi.

Fotoğraf: NBC

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, Antik Mısır’ın en eski kentlerinden Abidos’taki, Kral Narmer döneminde inşa edilen fabrikanın 20 metre uzunluğundaki sekiz üretim alanından oluştuğunu söyledi. Bu alanların her birinde bira üretiminde kullanılan tahıl ve su karışımını ısıtmak için 40 adet havuz yer aldığını dile getirdi.

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ABD’deki New York Üniversitesi’nden Matthew Adams ise “Fabrikanın Mısır’ın krallarına ait ritüellere hizmet etmek için burada kurulduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Fabrikada bir seferde 22 bin 400 litrelik üretim yapıldığı belirtildi.