Mısır’da, 2011 devriminin simge meydanı Tahrir’den ‘Sisi gitsin’ sesleri yükseldi

Mısır’da, Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin göreve geldiği 2014’ten beri halk ilk kez sokağa döküldü.

Fotoğraf: Reuters

2011’de eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in, 2013’te Mübarek’ten sonra göreve gelen Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan protestoların adresi olan başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’ndan yeninden muhalif sesler yükseldi.

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Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. En az beş kişi tutuklandı.

2011’de, ‘Mısır Devrimi’ olarak nitelendirilen sürecin simge meydanını dolduran protestocular, yolsuzlukla suçlanan El Sisi’nin istifasını istedi.

İspanya’da sürgünde yaşayan iş adamı ve oyuncu Muhammed Ali’nin El Sisi’nin lüks yaşamını gösteren görüntüleri internette paylaşması yoksullukla mücadele eden Mısırlıları sokağa dökerken, meydanda toplananlar, “Sisi gitsin” diye haykırdı. Twitter’da ise “Halk Sisi’yi devirmek istiyor” en çok ilgi gören başlık oldu.

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Kahire’nin yanısıra İskenderiye’nin de aralarında olduğu başka kentlerde de eylem düzenlendi.

Abdülfettah el Sisi, 2013’teki darbeyle 2012’de seçilen Muhammed Mursi’yi devirmişti. Casuslukla suçlanan Mursi, haziran ayında mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

El Sisi 2018’deki seçimde yüzde 97 oy almış; Mısırlılar, nisan ayında devlet başkanına 2030’a kadar görevde kalmanın önünü açan anayasa değişikliğinin oylandığı, ‘katılımın yüzde 44 olduğu’ referandumda ‘evet’ oyu kullanmıştı.