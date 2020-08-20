Mısır tarlasına drone destekli operasyon: Kaçırılıp 5 milyon lira fidye istenen işadamı kurtarıldı

Adana’da, dört kişi tarafından kaçırılarak ortağından 5 milyon lira fidye istenen işadamı, polisin termal kameralı drone destekli operasyonuyla kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

Merkez Sarıçam ilçesinde, 13 Ağustos’ta otomobiliyle evine giden Musa Ş. araçla önünü kesen S.A., A.B., H.B. ve S.Y. tarafından kaçırıldı.

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Şüpheliler, mısır ekili bir tarlaya götürdüğü Musa Ş.’nin ortağı Hasan A.’dan 5 milyon lira fidye istedi.

Hasan A., zanlıların ortağını öldürmekle tehdit etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Ortağı 1.4 milyon liraya anlaştı

Polisin yanında zanlıları arayarak fidye pazarlığı yapan Hasan A, 1.4 milyon liraya anlaştı.

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Zanlıların yerini, kiralık otomobilin araç takip cihazı üzerinden belirleyen polis, gece saatlerinde termal kameralı drone kullanarak mısır tarlasına operasyon düzenledi. Musa Ş. kurtarıldı, şüphelilerden S.Y. gözaltına alındı. Diğer üç zanlı kaçarak izini kaybettirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan Musa Ş., polise verdiği ilk ifadesinde, zanlıların kendisine işkence yaparak para istediğini anlattı.