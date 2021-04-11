Mısır, Süveyş’i kapatan gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır, geçen ay Süveyş Kanalı’nda yaptığı kaza sonucu altı gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan ‘The Ever Given’ isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır’ın ‘ON’ kanalına, Süveyş Kanalı’nda kaza yapan konteyner gemisinin sefer veri kayıt cihazını (VDR) deşifre etme işleminin tamamlandığını belirtti.

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AA’nın haberine göre kazanın sebebinin ‘teknik arıza’ olabileceğini söyleyen Rabi, geminin sahiplerinin kanalın uğradığı zararı tazmin etmeyi reddetmesi halinde konunun yargıya taşınacağını ve yol açtığı zarar tazmin edilene kadar göller bölgesine çekilen geminin alıkonulacağını ifade etti.

Rabi, tazminat istemi için kaza sonrası kanalın uğradığı zararın net olarak belirlenmesine çalışıldığını, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir zararın söz konusu olduğunu kaydetti.

Kazadan sonra günlerce kanalda beklemek zorunda kalan gemilere bazı tazminatlar verilmesiyle ilgili meseleler üzerinde düşünüldüğünü belirten Rabi, Süveyş’in güvenli bir geçiş kanalı olduğunu, silahlı kuvvetlerin kanalın emniyeti için daima çalıştığını kaydetti.

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Ne olmuştu?

Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı’nda 24 Mart’ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart’ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı’ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde ‘zorluklarla karşılaşıldığını’ bildirmişti.

29 Mart’ta yüzdürme çabaları başarıyla sonuçlanmış, kanal deniz trafiğine açılmıştı.