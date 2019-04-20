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Yaramazlara biraz batar!

Mısır, Sisi’ye 2030’a kadar koltuğunu koruma fırsatı veren anayasa değişimini oyluyor

Mısır, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye 2030’a kadar görevde kalmanın yolunu açan, yargı üzerinde kontrol veren anayasa değişiklilerinin oylanacağı referandum için sandığa gitti.

2018’deki kampanya afişlerinden biri. Fotoğraf: Reuters

Çarşamba günü parlamento tarafından 22’ye 531 oyla onaylanan değişiklik paketinin oylanacağı referandum üç gün sürecek. ‘Evet’ sonucu çıkması halinde cumhurbaşkanına üst düzey hakimleri atama yetkisinin yanı sıra 2030’a kadar ülkeyi yönetme fırsatı verecek referandum öncesinde sokaklar ‘İstikrar ve Güvenliğe Evet De’ yazılı afişlerle süslendi.

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Değişiklikler cumhurbaşkanının görev süresini dört yıldan altı yıla çıkmasını öngörüyor. Bu, 2014 yılında göreve gelen Sisi’nin, 2018’de başladığı ikinci döneme iki yıl ilave edilerek 2022 yerine 2024’e uzatılacağı anlamına geliyor. Değişiklik bir cumhurbaşkanın görev süresini iki dönemle sınırlıyor. Ancak, Sisi için bir ayrıcalık yapılarak üçüncü döneme izin verilecek olması referandumda paketin kabul edilmesi halinde onun 11 yıl daha görevinde kalmasının önünü açacak.

Muhalif siyasetçi Halit Davut, 2011’de Mısır halkının sokağa dökülmesi sonucunda eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’i ‘general’ sıfatıyla deviren Abdülfettah el Sisi’nin ülkeyi 2011 öncesindeki otokrat rejime döndürdüğünün altını çizdi. Davut, “Bu gelişmeler milyonlarca Mısırlının 2011’de sokağa döküldüğü zamanki umutlarını tüketiyor. Onlar daha demokratik bir iklim umut etmişti ama tersi oluyor” dedi.

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