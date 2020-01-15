Mısır polisi Anadolu Ajansı’nın Kahire ofisini basıp dört çalışanı gözaltına aldı

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, biri Türk vatandaşı, dört çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

AA’nın haberine göre, dün (14 Ocak) TSİ 18:00 sularında ofise giren polis ekipleri güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

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Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmasını engelledi.

Baskının nedeni açıklanmadı

AA muhabirinin aktardığına göre arama yapan ekipler, AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

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Gazeteciler, bilinmeyen bir yere götürüldü

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri, biri Türk vatandaşı dört kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.

Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

Gözaltına alınanlar şunlar: AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanısıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur’un, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak konuyu takip ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın Ankara büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu ve baskını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Mısır makamlarından AA’nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır’daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır.”

Ayrıca Mısır’ın Ankara’daki maslahatgüzarı da Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Mısır’ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir” dedi.

Mısır makamları açıklama yapmıyor

AA ve Türkiye’nin Kahire büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.