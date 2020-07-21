Mısır parlamentosu Libya’ya askeri müdahaleye izin verdi

Mısır parlamentosu Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye Libya’da olası bir harekat için orduyu sınır dışına göndererek ‘terörist grup’ ve ‘milislerle’ savaşması için tezkere verdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Halife Hafter’ın doğu güçlerinin (LUO) Ulusal Mütabakat Hükümeti (UMH) ile çatıştığı Libya’da son dönemde yükselen tansiyon bölgeye silah ve savaşçı gönderen yabancı güçlerin karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Reklam

Sisi geçen hafta Mısır ve komşusu Libya’nın ulusal güvenliğinin tehdit edilmesi karşısında eli boş durmayacağını açıklamıştı.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ile birlikte Libya’da Hafter güçlerini destekliyor. Hafter Türkiye’nin UMH lehine Libya’ya müdahil olmasının ardından başkent Trablus’a yönelik taarruzundan vazgeçmek zorunda kaldı.

Parlamentoda oylanan tasarıda Libya’nın veya Türkiye’nin adı veya müdahale takvimi yer almadı.

Reklam

Oylamadan kısa süre önce Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “İki lider Libya’da acilen ateşkes ve ekonomik-politik görüşmelerde mesafe katedilerek tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda hemfikir” ifadesi yer aldı.

Mısır’ın Libya’daki istikrarsızlıktan ve Türkiye’nin başkentteki güçleri desteklemesinden rahatsız olduğu biliniyor.