Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mısır parlamentosu Libya’ya askeri müdahaleye izin verdi

Mısır parlamentosu Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye Libya’da olası bir harekat için orduyu sınır dışına göndererek ‘terörist grup’ ve ‘milislerle’ savaşması için tezkere verdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Halife Hafter’ın doğu güçlerinin (LUO) Ulusal Mütabakat Hükümeti (UMH) ile çatıştığı Libya’da son dönemde yükselen tansiyon bölgeye silah ve savaşçı gönderen yabancı güçlerin karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Reklam

Sisi geçen hafta Mısır ve komşusu Libya’nın ulusal güvenliğinin tehdit edilmesi karşısında eli boş durmayacağını açıklamıştı.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ile birlikte Libya’da Hafter güçlerini destekliyor. Hafter Türkiye’nin UMH lehine Libya’ya müdahil olmasının ardından başkent Trablus’a yönelik taarruzundan vazgeçmek zorunda kaldı.

Parlamentoda oylanan tasarıda Libya’nın veya Türkiye’nin adı veya müdahale takvimi yer almadı.

Reklam

Oylamadan kısa süre önce Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “İki lider Libya’da acilen ateşkes ve ekonomik-politik görüşmelerde mesafe katedilerek tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda hemfikir” ifadesi yer aldı.

Mısır’ın Libya’daki istikrarsızlıktan ve Türkiye’nin başkentteki güçleri desteklemesinden rahatsız olduğu biliniyor.

FT analizi: Türkiye, Doğu Akdeniz’de diğer devletlerin yoluna taş koyabilir

Doğu merkezli Libya parlamentosu Mısır’dan iç savaşa doğrudan müdahele etmesini istedi

Sisi, Libya sınırlarındaki birlikleri denetledi; ‘sınır ötesi göreve hazır olmalarını’ emretti

SON HABERLER

DSÖ: Aşının kitlesel kullanımı bir yılı bulacak

Dünya Sağlık Örgütü, aşının kitlesel kullanımının en iyi ihtimalle 2021 yılı yaz aylarını bulacağı ve pandemiyi bitirebilmek için aşının koruma oranının yüzde 70’in altında olmaması gerektiğini bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...