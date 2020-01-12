Mısır, Libya’da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini açıkladı

Mısır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşması sonucu Libya’da ilan edilen ateşkesi desteklediğini açıkladı.

Putin ile Erdoğan, 8 Ocak Çarşamba günü 12 Ocak saat 00:00’dan itibaren geçerli olmak üzere Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmıştı. Libya’daki iki taraf da ateşkesi kabul etmişti.

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İç savaşın devam ettiği, başkent Trablus ve Misrata gibi büyük kentleri elinde tutan batıdaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (GNA) karşı doğudaki General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerinin ilerleme kaydettiği Libya için Almanya’nın başkenti Berlin’de barış konferansı düzenlenecek.