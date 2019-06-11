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Yaramazlara biraz batar!

Mısır İngiltere’deki Tutankhamun heykelinin satışını durdurmaya çalışıyor

Mısır, İngiltere’den firavun Tutankhamun’un altın heykel başı için 4 Temmuz’da yapılacak müzayedenin durdurulup heykelin Mısır’a iadesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

The Guardian haberine göre, Mısır’ın Luxor kentindeki Karnak tapınağından çalındığı düşünülen heykelin iadesi için Mısır Dışişleri Bakanlığı Londra’daki Christie’s müzayede salonu ve UNESCO ile iletişime geçerek, heykelin Mısır’a ait olduğu ifade etti.

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Christie’s yetkilileri ile görüşen Mısır yetkilileri, heykelin yasal yollarla Mısır’dan çıkarıldığının kanıtlanmasını istedi.

Christie’s çalışanı ise yaptığı açıklamada, ”Christie’s ikili anlaşmalara ve uluslararası yasalara kesinlikle uymaktadır ve kültürel mülklere, miraslara saygılıdır” dedi.

Heykelin değerinin 4 milyon sterlinden fazla olduğu tahmin ediliyor.

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