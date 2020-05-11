Mısır, BAE, Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’yi kınadı

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa, Libya’daki taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Libya’daki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’yi kınadı.

Türkiye’nin bölgede arama yaptığı Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Fotoğraf: CNN Türk (arşiv)

Beş ülkenin dışişleri bakanları, bugün gerçekleştirdikleri telekonferans görüşmesi sonrasında yayımladıkları ortak açıklamada, Doğu Akdeniz’deki istikrarı ve barışı tehdit eden krizleri ele aldıklarını bildirdi.

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Açıklamada, söz konusu ülkeler arasında siyasi istişarelerin yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekilirken, “Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmanmasından ve sürekli provokatif eylemlerden derin kaygı duyulduğu” ifade edildi.

Beş ülke, Türkiye’nin Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin Kıbrı Cumhuriyeti’nin münhasır bölgesinde gerçekleştiğini savunarak, söz konusu arama çalışmalarının ‘uluslararası kanunlara aykırı olduğunu’ öne sürdü.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmalarının da ‘uluslararası hukuka aykırı olduğunu’ iddia eden söz konusu ülkeler, mutabakat muhtırasının ‘üçüncü ülkelerin egemenlik haklarına müdahale edemeyeceğini, bu anlaşmaların deniz hukukuna uygun olmadığını ve üçüncü ülkeler için yasal bir yükümlülük doğuramayacağını’ ileri sürdü.

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Beş ülkenin bakanları, Libya’da çatışmaların ve geriliminin tırmanmasından üzüntü duyduklarını ifade etti. Berlin Konferansı’nda uzlaşma sağlandığı gibi Libya’ya yönelik askeri müdahaleden kaçınılması gerektiği görüşüne bağlı olduklarını belirtti.

Beş ülke Türkiye’yi kınadı

Türkiye’nin Libya’daki varlığını kınadıklarını paylaşan beş ülke, Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerinin “Libya’nın komşuları, Afrika ve Avrupa’nın istikrarına bir tehdit oluşturduğunu” savundu.

Libyalı taraflara ramazan ayı boyunca ateşkes çağrısı yapan ülkeler, Libya krizine BM himayesinde kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için çalışmaya ve Berlin Konferansı’nın ortaya koyduğu üç fasıllı müzakerelere devam etmeye bağlı olduklarını belirtti.

Hafter, 27 Nisan’da ulusa sesleniş konuşması yaparak ülke yönetimine el koyduğunu açıklamış; Türkiye, ABD ve Rusya, Hafter’e tepki göstermişti.

Türkiye’nin Trablus’taki elçilik binası yakınlarına 8 Mayıs’ta füze atılması sonrası, Dışişleri Bakanlığı 10 Mayıs’ta Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter’in savaş suçu işlediğini belirtmiş, “Libya’daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.