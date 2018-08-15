Misilleme: Otomobilinden, sigarasına Amerikan ürününe ek gümrük vergisi

Türkiye, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergileri yüzde 140’a varan oranlarda artırdı.

İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebi yerine getirilmeyen ABD, yaptırım kararı almış ve bu kapsamda Türkiye’den ithal edilen demir-çelik ve alüminyum ürünlerine vergiyi iki katına çıkarmıştı.

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ABD’nin bu tavrına aynı oranda misilleme kararı alan Türkiye bu sabah itibariyle aralarında, alkollü içecekler, otomobiller, kağıt, makyaj malzemeleri, PVC, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerin bulunduğu ürünlerin vergisini iki katına çıkardı.

22 Amerikan ürünününün gümrük vergileri 21 Haziran’da da ABD’nin dünya genelinde aldığı ticari kısıtlama kararlara karşılık verilmesi için artırılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanması çağrısı yapmıştı. Bununla birlikte son vergi artırımında elektronik ürünler bulunmuyor.

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Resmi Gazete’de yayınlanan son ek vergiler aşağıdaki tabloda:

21 Haziran’da vergisi artırılan ürünler ve ek oranlar şöyleydi: