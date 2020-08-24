Misafirlerden biriyle kavga eden damat düğününde göğsünden vuruldu

ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen bir düğünde damat, bir misafiriyle kavga ettikten sonra göğsünden vuruldu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Geçen perşembe akşamı, Houston kentinde düzenlenen düğünde ağır yaralanan çiçeği burnundaki damat ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

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Adı açıklanmayan damat tedavi altına alınırken onu vuran şahıs kaçtı.

Polisten yapılan açıklamada, düğüne katılan misafirlerin ifadelerine başvurulduğu ancak somut bir şey elde edilemediği, gelinin ise polise yardımcı olmadığı, konuşmamakta direndiği belirtildi. Şüphelinin arandığı vurgulandı.

Görgü şahitleri, gelini, olay sonrasında, sokakta, “Nerede, onu bulmam lazım” diye bağırarak koştuğunu gördüklerini söyledi.