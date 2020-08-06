Miras nedeniyle kavga ettiği ağabeyini vurarak öldürdü

Konya’da, miras yüzünden kavga ettiği kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre 30 yaşındaki Adnan U. ile 32 yaşındaki kardeşi Aziz U. miras nedeniyle telefonda tartıştı.
Tartışma sonrası Aziz U., kardeşinin merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak’taki işyerine gitti.
Orada devam eden tartışma kavgaya dönüştü ve Adnan U., ağabeyini tüfekle sırtından vurarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Aziz U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Adnan U.’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.