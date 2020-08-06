Diken

Yaramazlara biraz batar!

Miras nedeniyle kavga ettiği ağabeyini vurarak öldürdü

Konya’da, miras yüzünden kavga ettiği kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi. 

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre 30 yaşındaki Adnan U. ile 32 yaşındaki kardeşi Aziz U. miras nedeniyle telefonda tartıştı.

Reklam

Tartışma sonrası Aziz U., kardeşinin merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak’taki işyerine gitti.

Orada devam eden tartışma kavgaya dönüştü ve Adnan U., ağabeyini tüfekle sırtından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Aziz U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Adnan U.’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SON HABERLER

Ceren Özdemir cinayeti: Kamu görevlileriyle ilgili ihmal iddialarına takipsizlik kararı

Ordu cumhuriyet başsavcılığı, Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması, firarı ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kararda, kamu görevlilerinin ihmali ve kusurlu davranışı olmadığı sonucuna varıldığı bildirildi. Ceren Özdemir’in ailesi takipsizlik kararına itiraz etti.

Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy’de konser provası yapan Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı. Aynı zamanlarda İdil Kültür Merkezi’ne de polislerce baskın düzenlendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...