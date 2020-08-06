Miras nedeniyle kavga ettiği ağabeyini vurarak öldürdü

Ordu cumhuriyet başsavcılığı, Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması, firarı ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kararda, kamu görevlilerinin ihmali ve kusurlu davranışı olmadığı sonucuna varıldığı bildirildi. Ceren Özdemir’in ailesi takipsizlik kararına itiraz etti.