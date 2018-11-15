Miras davaları neredeyse Osmanlı beyliklerine uzandı: ‘Üçüncüzadeler’ kalelerini istiyor

Trabzon’da, 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi’nin de yer aldığı yaklaşık 1300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu iddia eden torunları, varisçi olduklarının tescili ve arazinin tapusunun derneklerine verilmesi için dava açtı.

Kale arazisinin 1737-1745 yılları arasında Osmanlı döneminde Trabzon valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu öne süren torunları, askeriyenin kullanımındaki bölgenin varislerinin kendileri olduğunu savunuyor. Paşanın torunları, varisçi olduklarının tescili ve arazinin tapusunun üyesi oldukları Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne verilmesi için Trabzon 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

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Malatyalılar Derneği kayyum olarak atanmış

Dernek başkanı Güngör Üçüncüoğlu, 1938’de dedelerinin de veraset davası açtığını hatırlattı.

Davada, kalenin tapusunun Üçüncüoğulları sülalesine ait olduğunun tescillendiğini öne süren Üçüncüoğlu şöyle konuştu: “1737’de Trabzon valiliğine atanan Üçüncüzade Ömer Paşa, Osmanlı-Rus savaşının sona ermesiyle bölgeye yatırımlar yapmış, kaleler inşa ettirmiştir. O zamanlar Fakir Fukara Eğitim adında bir vakıf kurdu. 1936’ya kadar bu vakıf varlığını devam ettirdi. 1936’dan sonra vakfa sahip çıkılmaması nedeniyle, Malatyalılar Derneği’ni kayyum olarak buraya atadılar. 1938’de dedelerimiz Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Ömer Paşa’nın varisi olduklarına dair dava açtı. Güzelhisar Kalesi’nin Üçüncüoğulları’na ait olduğunu tescil ettirildi, Yargıtay tarafından onandı. Askeriye stratejik bir bölge olması nedeniyle bu kaleyi kiralık olarak Üçüncüoğulları’ndan istedi ve anlaşma yapılarak verildi. 1960’a kadar bu kale askeriyenin elinde kaldı. 1960’daki darbeyle birlikte askeriye bu kaleyi tamamen aldı.”

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Trabzon, Sivas, Konya….

Araziye maddi açıdan bakmadıklarını, elde edilecek gelirlerle öğrencilere burs desteği sağlanacaklarını ifade eden Üçüncüoğlu, davaya kazanmayı umduklarını söyledi: “Üçüncüoğullarının sadece bir kalesi yok, Trabzon İskender Mahallesi’nde çeşmemiz var, Torul’da bir kale var, Görele’de Elegü Kalesi var, Sivas’ta bir Üçüncüoğlu Köprüsü var, Konya’da bir cami vardı. Yani bizim elimizde tescil edilmiş ve edilmemiş gayrimenkullerimiz var… Amacımız, buradaki gelirle dernek aracılığıyla öğrencilere destek olmak.”