Minik Elif, hastanedeki yatağından Türkiye’ye el salladı

Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek hastanedeki yatağından Türkiye’ye el salladı.

65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif, hastane odasından tüm Türkiye'ye el salladı.https://t.co/Wzq21T9Uyz pic.twitter.com/70asccQqMx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2020

Cumartesi günü Doğanlar Apartmanı’nın enkazından çıkarılan Seher Dereli Perinçek’in dört çocuğundan biri olan minik Elif, kendisini Muammer Çelik’in parmağını sıkı sıkı kavramış.

Reklam

Fotoğraf: İBB

Ambulansa bindirilene kadar onun için ‘güven’ anlamını taşıyan o parmağı hiç bırakmamıştı. O kare, depremin simge fotoğraflarından biri olmuştu.

TRT Haber, Ege Üniversitesi’nde çocuk acil servisinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Elif’i görüntüledi. Bir hemşirenin yakından ilgilendiği küçük kız kucağında oyuncak bebeğiyle el salladı. Olup bitenin şaşkınlığı yüzüne yansısa da son derece sakin bir şekilde el sallayarak onu merak edenlerin yüreğine su serpti.

Fotoğraf: TRT Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor” diyerek sağlık durumunu açıkladığı Elif, hastaneden çıkmak istediğini söyledi.

Reklam

Elif’in 10 yaşındaki ikiz ablaları Ezel ve Elzem Perinçek’in de annesi gibi tedavisi sürüyor. Yedi yaşındaki ağabeyi Umut ise hayatını kaybetti.