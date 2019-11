Minibüsünü sosyal sorumluluk projesine çeviren şoföre İmamoğlu’ndan ziyaret: Herkes bu duyarlılıkla iş yaparsa her şey çok güzel olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu-Bakırköy hattında minibüsünü sosyal sorumluluk projesine çeviren şoför Mehmet Şirin Çiçek’le bir araya geldi. İmamoğlu, “Herkes bu duyarlılıkla iş yaparsa her şey çok güzel olur” dedi.

Minibüs şoförü Çiçek, yaklaşık iki yıl önce Ağrı’daki Bezirhane Köyü’nde kaybolduktan 18 sonra cansız bedeni bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’in başına gelenlerden etkilenerek, mesleki ortamında farkındalık yaratmaya karar verdi. Çiçek, çocuk istismarı, kadın cinayetleri, hayvan hakları, çevre gibi farklı konularda hazırladığı sloganları ve bilgilendirme yazılarını matbaada bastırarak, 34 M 1143 plakalı aracına yapıştırmaya başladı. Aracındaki etiketler ve çıkartmalar çoğaldıkça, amacına ulaşan Çiçek’in bir yolcusu, şoförden habersiz, konuyu, çektiği fotoğraflarla Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Sivil Düşün’ isimli projesine taşıdı.

Su satarak hayvanlara mama aldı

Çiçek AB’den aldığı destekle projesini büyütürken, aynı hatta çalıştığı 25 meslektaşını da etkileyerek araçlarını toplumsal içerikli çıkartmalarla donatmasına yol açtı. Çiçek bir yandan da aracında su satarak yarattığı kaynakla sokak hayvanlarına mama tedarik etmeye de başladı.

Karşılaştığı manzaradan çok etkilendi

Bu şekilde medyanın da ilgisini çeken Çiçek, kısa bir süre önce verdiği röportajında, en büyük amaçlarından birinin İmamoğlu ile tanışmak olduğunu belirtmişti.

Geçen cumartesi İBB’nin Zeytinburnu’ndaki etkinliğinde kendisine ulaşan Çiçek’in isteğini kırmayarak minibüsü ziyaret eden İmamoğlu ise karşılaştığı manzaradan çok etkilendi.

‘Vallahi yüreğine sağlık‘

Duygularını, “İnsanımızın güzel kalbi böyle bir şey işte” işte sözleriyle dile getiren İmamoğlu şöyle konuştu: “Mehmet Şirin arkadaşımız, Zeytinburnu-Bakırköy hattında minibüsçü arkadaşımız. Tümüyle bütün minibüsünü, toplumsal duyarlılıkla donatmış. Çocuk haklarından kadın haklarına, hayvan haklarına… Yani çevreye duyarlılığı… Her şey var burada. Yanı sıra yardım kuruluşlarının iletişimi var. Birçok hususu aslında burada not düşmüş. Sanırım bu araca binen her vatandaşımız bir bilgiyle ayrılıyor buradan. Muazzam bir iş başarmış. Bütün minibüsçü arkadaşlara da Avrupa Birliği’nden destek alarak katkı sunma çabasını ortaya koymuş. Ben çok etkilendim. Her insanın yaşadığı kenti dert ettiğinde çok üst seviyede bir hizmet sunabileceğinin küçük bir örneği bu. Yani bir küçük minibüste, günde yüzlerce insanı buraya müşteri olarak alıp, indirirken sadece onları taşımak değil, aynı zamanda bilgilendirme çabasının en güzel örneklerinden bir tanesi. Onur duydum böyle güzel bir hemşehrim olmasına. Gurur duydum. Vallahi yüreğine sağlık. Yüreği güzel adamsın, teşekkür ediyorum sana. Herkesin, hangi işi yapıyor olursa olsun, bu duyarlılıkta iş yaptığı bir şehirde, mutluluğun ve huzurun dışında hiçbir şey olmaz. Her şey çok güzel olur. Çok memnun oldum Mehmet Şirin kardeşim. Ailene sevgiler.”