Minibüste saldırıya uğrayan engelli gence hırsızlık suçlamasıyla soruşturma

Adana’da üç kişinin saldırısına uğrayan işitme engelli gence hırsızlık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Seyhan ilçesinde 20 yaşındaki Agit Acun, dolmuşta tanımadığı üniversite öğrencilerinin saldırısına uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet G., Çağrı Can Ç., İsmail K. ile Ahmet B. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.

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İsmail K. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, dört şüpheli hakkında dört buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Hırsızlık suçlaması

AA’nın haberine göre 20 yaşındaki Ahmet G., kavga sırasında cüzdanını düşürdüğünü, cüzdanı bulan Acun’un ise içinden 280 lirayı aldıktan sonra polise verdiğini iddia etti.

Acun suçlamaları kabul etmezken iddia ve incelenen kamera görüntülerinin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.