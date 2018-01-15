Minibüste işitme engelli genci döven saldırganlar tutuklandı

Adana’da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun’u bindiği minibüste öldüresiye döven dört üniversite öğrencisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz ve Ahmet Bedir, ‘birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ne olmuştu?

Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Acun, geçen hafta izin alıp hastaneye gitti.

Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan dört kişi tarafından başına vurularak taciz edildi.

Arka koltukta oturanlar, kulağını gösterip işitme engelli olduğunu anlatmaya çalışan Acun’u minibüstekilerin gözü önünde tekme tokat dövdü. Şoför dahil minibüsteki kimsenin yardım etmediği Acun’u öldüresiye döven saldırganlar, yol kenarında duran minibüsten inip kaçtı.

‘Onları adalete bırakıyorum’

Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan saldırı görüntüsünün CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, üniversite öğrencisi olduğu belirtilen saldırganları gözaltına aldı.

Saldırının ardından darp raporu alan Agit Acun’un yüzünde ve gözlerinde morluklar oluştu. Acun’un kanser hastası annesi Cihan Acun, “Onları adalete bırakıyorum. Bu kabul edilemez bir olay, Benim oğlum ne duyuyor ne de konuşabiliyor. Öldüresiye dövmüşler. Görüntüleri izleyince bir kez daha yüreğim parçalandı” dedi.

‘Spordan men edilmesini istiyorum’

Ağabey İsmail Acun ise saldırganlardan birinin sporcu olduğunu öğrendiğini belirterek, “Otobüse binen üç kişi kendi aralarında kavga etmeye başlamış. Daha sonra benim kardeşimin kafasına iki kere vurmuşlar. O da arkasına dönerek kulağının duymadığını anlatmaya çalışmış. Daha sonra kardeşimi öldüresiye dövmüş. Biri dövüş sporu ile ilgileniyormuş. O kişinin vurduğu her yumruk silah şiddetinde. Onun spordan men edilmesini istiyorum” diye konuştu.