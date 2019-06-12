Minibüs yolculuklarında biriktirilen anıların kitabı: Müsait Bir Yerde İnecek Var

SEÇİL TÜRESAY

Yönetmen ve senaryo yazarı Turgut Yasalar, İstanbul’da, ağırlıklı olarak Anadolu Yakası’nda geçen minibüs yolculuklarında biriktirdiği anıları yazıya döktü.

Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan ‘Müsait Bir Yerde İnecek Var’, minibüsü sık kullananlara ‘nostalji’ yaptıracak, kullanmayanlara ise “Acaba arada binip ben de mi böyle anılar biriktirsem?” dedirtecek nitelikte ‘maceraları’ içeriyor. Okurken bazıları güldürüyor, bazıları düşündürtüyor, bazıları ise kızdırıyor.

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İlk kitabı ‘Ben Bir Dahiyim Ama Henüz İlk Filmimi Çekmedim’den sonra kaleme aldığı kitaptaki anı yazılarının başrolünde onlarca durak, yüzlerce yolcu ve şoför var.

‘Rus manitasıyla’ Tarzanca İngilizce konuşan şoför de var Yasalar’ın anılarında, durdurup minibüsüne binmeyen kadının üzerine yürüyen öfkeli şoför de; diğer meslektaşlarıyla yarışıp altı dakikalık yolu üç dakikada tamamlayan da… Tabii, kendisine su alırken yolcusuna da alan şoför gibi insanı gülümseten örnekler de yok değil!

Bir minibüs dolusu insanın içinde cep telefonuyla konuşurken, “Yok, ben öyle bir şey yapamam ben kızım” diyen kadın ile sevgilisine yine kalabalık bir minibüste şarkı söyleyen genç kız okura aktarılan anıların öznelerinden.

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Minibüs’e yetişmek için koşarken düşen Yasalar’a yardım eden dükkan sahibi Elif Hanım’ın aynı yerde bir de yaşlı kadın düşünce oraya şekerli su dökerek, “Al şekerini bozma tadımızı” demesi, okunsun diye bırakılan ancak yere düşen gazete de toplumun sosyolojik yapısına ışık tutan diğer unsurlar.