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Yaramazlara biraz batar!

Minibüs kullanırken ‘okey’ oynayan şoförün ehliyeti alındı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, yolcu taşıdığı sırada multimedya sisteminden okey oynayan minibüs sürücüsü L.K.’nin ehliyetine el kondu. 

Fotoğraf: DHA

Sakarya’nın Kocaali ile Adapazarı ilçeleri arasında yolcu taşıyan L.K., minibüsünü kullanırken, multimedya sistemi üzerinden okey oynadı. L.K.’nin okey oynadığı anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Hareket halindeyken yolcuların hayatını hiçe sayarak okey oynayan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, L.K. hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçundan adli işlem başlattı. L.K.’ye idari para cezası uygulanarak, ehliyetine el konuldu. 

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