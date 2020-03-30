Minibüs duraklarındaki dezenfektanları çaldılar

Tokat’ın Niksar ilçesinde belediye tarafından minibüs duraklarına yerleştirilen dezenfektanlarından dördü çalındı. Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçe halkını dezenfektanlara sahip çıkmaya çağırdı.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsüyle mücadelede alınan önlemler kapsamında yerleştirilen dezenfektanları çalınınca ekipler yerlerine yenilerini yerleştirdi.

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Belediye Başkanı Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halkımızın sağlığı için ilçemizin dört bir yanında bulunan duraklara yerleştirdiğimiz el dezenfektanları teker teker kayboluyor. Bu konuyla alakalı gerekli şikayetler yapılmış olup, halkımızı el dezenfektanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.