Mini yerel seçimde ilk sonuçlar: Honaz’da CHP, Keskin ve Yusufeli’de AKP, Kesmetepe’de DSP

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yenilenmesine karar verdiği dört yerel seçim bölgesinden Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP adayı Dede Yıldırım iki bin 426 oy alarak belediye başkanlığı seçimini kazandı. Artvin’in Yusufeli ilçesindeki seçimi de yaklaşık 300 oy farkla AKP adayı Eyüp Aytekin kazanırken, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde ise belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı. Denizli’nin Honaz ilçesindeki seçimde ise belediye başkanlığını CHP adayı Yüksel Kepenek’in kazandığı açıklandı.

Dede Yıldırım. Fotoğraf: haber71.net

Keskin’de Yıldırım’ın rakibi, Millet ittifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak’a ise iki bin 165 oy çıktı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

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Keskin’de, 31 Mart’ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AKP’li Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.

Kesmetepe’de DSP adayı kazandı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe’de, bin 211 seçmenden bin 115’i oy kullandı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, 370 oy alan DSP’nin adayı Ali Yılmaz belediye başkanlığını kazandı. Oy sayımı sonucunda AKP’ye 65, CHP’ye 325, Demokrat Parti’ye (DP) 320, MHP’ye 3 oy çıktı, 32 oy ise geçersiz sayıldı.

YSK’nın 9 Nisan’daki kararıyla Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimler iptal edilmişti.

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31 Mart seçim sonuçlarına göre beldede, CHP 281, DP 281, DSP 242 oy almıştı. DSP Kesmetepe beldesi belediye başkan adayı Ali Yılmaz, 1081 No’lu sandıkta mükerrer oy kullanıldığının tutanakla tespit edildiği, diğer adayların oylarının eşit olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etmiş, İlçe Seçim Kurulunun ret kararının ardından Yılmaz, İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın da reddedilmesiyle seçimlerin iptali için YSK’ye itiraz etmişti.

Yusufeli’de AKP adayı Aytekin kazandı

Eyüp Aytekin. Fotoğraf: DHA

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, ikibin 428 oy alan AKP Adayı Eyüp Aytekin kazandı. Aytekin’in en yakın rakibi CHP Adayı Barış Demirci’ye ise ikibin 63 oy çıktı.

Honaz’da seçimi kazanan CHP adayı Kepenek, sevinçten ağladı

Denizli’nin Honaz ilçesinde ise CHP adayı Yüksel Kepenek’in resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimi kazandığı belirtiliyor.

Honaz'da emek kazandı, mücadele kazandı, hak hukuk ve adalet kazandı. #YükselKepenekBaşkan ✌️ pic.twitter.com/LF92vUdP36 — Gülizar Bicer Karaca (@GulizarBicer) June 2, 2019

Oylar yine eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Örenli köyündeki muhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıkınca, muhtar kura ile belirlendi

Örenli köyünde, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı Ethem Yavuz 33’er oy alınca, yapılan kura çekiminde Sedai Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Ancak, bir seçmenin eşinin yerine oy kullandığı belirlenince seçim iptal edilmişti. Bugün yeniden yapılan seçimde yarışan iki aday 37’şer oy alarak yine berabere kaldı. Bir kez daha yapılan kura çekiminde bu kez Ethem Yavuz muhtar seçildi.

Muhtar seçilen Ethem Yavuz, “Kader böyleymiş. Kura ile muhtar oldum” dedi.

Eşi yerine aday oldu, oyları artırdı

Balıkesir’in Havran ilçesindeki Yeni mahallesinde, muhtar seçilen Ali Rıza Dinç’e sabıkası olması nedeniyle mazbatası verilmemişti. Yenilenme kararı verilen seçimlere Ali Rıza Dinç yerine eşi Merve Dinç girdi. İlk seçimlerde 604 oy alan Ali Rıza Dinç’in eşi Merve Dinç, yenilenen seçimde 749 oy ile muhtar seçildi.

Yeni mahallesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Merve Dinç 749 oy, rakibi Mustafa Demir ise 47 oy aldı.

Merve Dinç, sonuçlar açıklandıktan sonra “Mahallemizin tamamı neredeyse bizi destekledi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Görevden alındı, kardeşi muhtar seçildi

Dilovası Kayapınar mahallesinde tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde Mehmet Kara 530 oy ile muhtar seçilirken, Aziz Öner 402 oy, Mahir Lale ise 268 oy aldı.

Muhtarlık seçimini kazanan Mehmet Kara’nın, YSK tarafından 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu için 31 Mart seçimlerinde muhtarlık mazbatası iptal edilen Yüksel Kara’nın kardeşi olduğu belirtildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki iki mahallede ise sonuçlar şöyle: Kırsal Bozyurt mahallesinde muhtarlık seçiminde mevcut muhtar Ali Eşsiz’le yarışan Mehmet Güler, muhtar seçildi. Derebaşı mahallesindeki seçimde mevcut muhtar Mehmet Yetim ile yarışan rakibi Mesut Tuncer muhtar oldu.