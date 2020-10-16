Mine Söğüt: Yasaklanan, mutlak bir barış inadı

Tabii ki Dario Fo yazdığı oyunda PKK propagandası yapmıyor.

Tabii ki Dario Fo’nun bu oyunu ve diğer oyunları yıllardır bu ülkede oynanıp duruyor.

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Yasaklanan, bir dil.

Yasaklanan, bir kültür.

Yasaklanan, bu yasaklı dille ve bu yasaklı kültürle siyasetler üstü, bambaşka bir yerden bir bağ kurma çabası.

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Yasaklanan, sanatın cesaretinin kirli politikaları umursamayıp kendi evrensel dilini kullanmayı sürdürme iddiası.

Yasaklanan, mutlak bir barış inadı.

Yasaklanan siyasi oyunlara başkaldıran tiyatro oyunlarının varlık ısrarı.

Artık kanunen yasak olmasa da bilinen bir gerçek var.

Sokaklarda “özgürlük” diye bağırırsanız bir şey olmaz…

Ama “azadi” diye bağırırsanız ‘bir şey’ olur.

Dario Fo’nun oyununu Türkçe oynarsanız bir şey olmaz.

Ama Kürtçe oynarsanız ‘bir şey‘ olur.

Mine Söğüt’ün yazısı