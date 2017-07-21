Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Mine Söğüt: Umudumuzu diri tutuyoruz, çünkü laik bir eğitimden geçtik

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Neticede Cumhuriyet bu ülkede (akıllısıyla akılsızıyla) “Fikri hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirmeyi becerdi.

O sayede bugün farklı ideolojilerden olsak da aynı dille hâlâ hak, hukuk ve adaletten bahsedebiliyoruz.

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Ve hâlâ demokratik bir sistemde toparlanma ve bir arada yaşama umudumuzu diri tutuyoruz.

Çünkü hepimiz iyi kötü laik bir eğitimden geçtik.

Cesareti, sorgulamayı, bilime değer vermeyi, kendi fikrimize güvenmeyi öğrenebilme fırsatlarımız oldu.

Evrim teorisini tartışmak, bu sayede yakın zamana kadar bu ülkede cahillerin meselesiydi.

Şimdiyse iktidarın ilkesi ve hedefi.

Çünkü iyi biliyorlar;

Okullarda öğretilen her şey okul bittikten sonra da işe yarar.

Çoğu özel okullarda okuyan ve küçük bir kesimin hâlâ laik eğitim alan çocukları gelecek planlarını bu ülkede yaşamak üzerine yapmıyorlar.

Geriye kalan ve eğitimini devlet liselerinde alan çoğunluğun aklı iktidarın avucunda.

Mine Söğüt’ün yazısı

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