Mine Söğüt: Şu anda OHAL olmasa iktidarı artık ellerinde tutamayacaklarını çok net görmekteler

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Bugüne kadar ülkeyi kasıp kavuran şiddetin meyvesini bol bol yiyenler;

Şu anda OHAL olmasa iktidarı artık ellerinde tutamayacaklarını çok net görmekteler.

Herkesin gözünün içine baka baka yürüyüşe izin vermekten bahsetme cesaretini OHAL’den alan iktidar, aslında adalet için yollara koyulan kalabalıklara “Size verecek adaletim yok benim” diye meydan okuyor. Adaletin kılıcını tekeline almış; önüne çıkana sallıyor.

Reklam

İktidardakiler;

Hak olan, hukuk olan, meşru olan, kitlesel olan bu eylemin karşısında; Adaletsizlikten sonsuza kadar nemalanarak kendi diktalarını tamamlama derdindeler. O yüzden adalet için yürüyen kalabalıklara şiddet olasılığını işaret ederek gözdağı vermekteler.

Mine Söğüt’ün yazısı