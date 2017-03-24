Mine Söğüt: Son zamanların kurgulanmış en hırçın ve tehlikeli gösterisinin efendisi gibi davranıyorsunuz

Bu ülkenin kaderi nicedir elinizde ve dilinizde esir.

İktidarınız, son anda, yapay bir telaşla aldatıldığınızı söyleyerek sıyrıldığınız kirli bir ortaklığın size sağladığı olanaklara kurduğunuz eğreti bir sirk çadırı.

O çadırın içinde yapay ışıklarla büyüyen gölgenize siz kendiniz de kanıyorsunuz. Son zamanların kurgulanmış en hırçın ve tehlikeli gösterisinin efendisi gibi davranıyorsunuz.

Elinize tutuşturulmuş meşin ve haşin bir kırbaç. Onu bir içeriye bir dışarıya, bir içeriye bir dışarıya şaklatıyorsunuz. Çıkarttığınız sesten aldığınız haz ne kadar yüksekse…

Mine Söğüt’ün yazısı