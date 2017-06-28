Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Mine Söğüt: Sistematik bir şekilde dindar ve kindar nesiller yetiştirmek istiyorlar


 

Bu coğrafyada yapılabilecek en korkunç şeyi yapıyorlar.

Sistematik bir şekilde dindar ve kindar nesiller yetiştirmek istiyorlar.

Yasaları ele geçirdiler, okulları istila ettiler, tüm muhalifleri hileyle temizlediler.

Artık önlerinde hiçbir engel kalmadığını düşünüyorlar.

Kendi ideallerindeki eğitim sistemini kuruyorlar.

Evrim teorisini kitaplardan atarak, okulları mescitlerle donatarak;

Çocukları erkenden…

Daha gözleri açılmadan, kafaları çalışmadan, soru sormaya başlamadan…

Kendi tornalarına sokuyorlar.

Mantıksızlıklara uyanmasınlar…

Tüm doğruların değişebilir olduğunu hiç anlamasınlar…

Varsayım diye bir şeyden haberleri olmasın…

Mantığın m’si bile yanlarına uğramasın… istiyorlar.

Mine Söğüt’ün yazısı

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