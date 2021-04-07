Mine Söğüt: Şimdi sıra emekli generallerde, yarın kimde?

Ülkeye, rejime, laikliğe, demokrasiye, adalete, çağdaşlığa sahip çıkan parti, sivil toplum örgütü, sendika, basın, okumuş, okumamış, yetkili, yetkisiz, güçlü, güçsüz kalmasın ortalarda. Hepsi çil yavrusu gibi dağılıp saklansın yuvalarına.

Biz öyle uzaktan, ekrandan, yandan, tam olarak da bakmadan, gözümüzü dikmeden, sinirden oramız buramız seğirmeden, kimseyi ürkütmeden, mümkünse baktığımızı belli etmeden… bakalım… sadece bakalım.

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Ya bizi de içeri alırlarsa… ya bizi de işaretlerlerse… ya iş bulamazsak… ya maaşımızı keserlerse… ya çoluğumuza çocuğumuza musallat olurlarsa… ya mahkemelerde süründürürlerse… ya fark edilirsek… ya mimlenirsek… ya… diye diye türlü bahanelerle duralım durduğumuz yerde.

Şimdi sıra emekli generallerde.

Sizce yarın kimde?

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Mine Söğüt’ün yazısı