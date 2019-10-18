Mine Söğüt: Sert adamı oynamayın. Aptallık etmeyin. Sizi sonra arayacağız

Düşünce özgürlüğünün sınırsız olduğu bir hayat mümkün.

Her türlü şiddetin herkes için ortak bir “ayıp” sayıldığı bir ahlak mümkün.

Kötücül enerjilerinizle siz aslen imkânsız olan bir cehennemi yaratıyorsunuz ve mümkün olan bir cenneti o toz duman içinde görünmez kılıyorsunuz.



Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın.

Aranızda harika bir anlaşma yapın.

Para hırsınızı, iktidar tutkunuzu, milliyetçi zaaflarınızı ve şiddete olan sarsılmaz inancınızı elbirliğiyle usulca yere bırakın;

Şimdiye kadar inandığınız şeylerden vazgeçip inanmadığınız şeylere, barışa, tüm canlıların yaşam hakkına, doğanın gücüne ve dokunulmazlığına, özgürlüğe ve eşitliğe inanmaya şu an itibarıyla başlayın.

Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde hızla yaparsanız tarih sizi iyi yazar.

Yok, yapmayız derseniz, tarih sizi sonsuza dek şeytan olarak anar.

Sert adamı oynamayın.

Aptallık etmeyin.

Sizi sonra arayacağız.

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Mine Söğüt’ün yazısı