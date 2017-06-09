Mine Söğüt: Savaştıkça deliren ve delirdikçe savaşan bir soyun kötücül tohumusun

Hep bir ‘öteki’ olsun.

Öteki hep ‘düşman’ olsun.

Varoluşun ezelden beri savaşın ve şiddetin gerçeğinde;

Barış, diline doladığın en yalan kelime.

Ataların gibi, torunların da ezeli ve ebedi savaşlara doğsun istiyorsun.

Yalandan dostların ve yalandan düşmanlarınla sattığın ve aldığın ve sattığın ve aldığın silahların namlusunda kendine yine kirli bir gelecek biçiyorsun.

Şu halinle sadece savaştıkça deliren ve delirdikçe savaşan bir soyun kötücül tohumusun.

Kuzeyden güneye, doğudan batıya kirli bir tutkuyla yine savaşacaksın.

Utanç dolu bir tarih için kendine yeni bir sayfa daha açacaksın.

Mine Söğüt’ün yazısı